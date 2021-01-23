Коронавирус У детей обнаружили новый симптом - он может быть признаком заболевания Covid-19

2021-01-23 11:30 84

Медсестра, у сына которой был положительный результат теста на коронавирус, после появления у него сыпи заявила, что хочет повысить осведомленность других родителей о потенциальном симптоме болезни.

Об этом пишет сайт BBC.

Джейд Робертс из Бери-Сент-Эдмундс, Саффолк, сказала, что была шокирована, когда у 17-месячного Берти тест на Covid-19 показал положительный результат. Мать троих детей сказала: “Когда появилась сыпь, мне в голову не приходил Ковид”. И отметила, что красные пятна озадачили ее терапевта, который подумал, что это скорее всего аллергическая реакция.

Covid-19 у детей: новые симптомы

Миссис Робертс, медсестра из больницы Западного Саффолка, сказала, что она решила провести тест на коронавирус, поскольку она «не была убеждена» в том, что доктор прав.

После положительного результата она сказала, что поделилась фотографиями сыпи Берти на Facebook, чтобы люди знали, в том числе коллеги и медицинские работники.

Национальная служба здравоохранения заявляет, что основными симптомами являются высокая температура, новый постоянный кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса. В заявлении также говорится, что у большинства людей с коронавирусом есть хотя бы один из этих симптомов.

Однако небольшое исследование испанских врачей показало, что у некоторых пациентов больницы с диагнозом Covid-19 было обнаружено пять высыпаний, включая на пальце ноги.

Робертс, чей пост в Facebook был переопубликован 4000 раз, сказала, что другие родители связались с ней, чтобы сказать, что у них был аналогичный опыт. Она сказала, что сыпь у Берти началась на правой руке:

“Сначала проявлялась, как крапивница, и была мягкой на ощупь. У него появился насморк, а затем сыпь распространилась на щеки, уши, колени и живот.” - сообщила женщина.

Другая мама недавно призвала родителей быть внимательными к таким симптомам, как пятнистая кожа. Доктор Майкл Хед из Университета Саутгемптона ранее говорил, что сыпь является хорошо известным побочным эффектом многих вирусных инфекций, и еще не до конца известно, почему у некоторых пациентов возникает воспаление, а у других - нет.

Представитель Министерства здравоохранения и социальной защиты сказал:

"Экспертная и независимая научная группа постоянно пересматривает список симптомов Covid-19, поскольку наше понимание вируса продолжает развиваться".

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