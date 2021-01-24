Политика "Украина решительно осуждает". В МИД высказались о задержаниях на митингах в поддержку Навального

2021-01-24 11:00 98

В Министерстве иностранных дел Украины внимательно следят за ситуацией вокруг митингов в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в России, в ходе которых сотрудники полиции задержали уже более 2,5 тысяч человек.

Об этом в субботу, 23 января, сообщает пресс-служба МИД.

"Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции. Граждане России имеют право на правительство, которое будет способно обеспечить равенство перед законом, возможность реализовать свои права и свободы, а также уважать права человека в других странах мира", - заявили в МИД.

Представители ведомства добавили, что российские власти вместо того, "чтобы прислушаться к своим гражданам, которые требуют уважения к правам человека и восстановление верховенства права, продолжают применять притеснения против тех, кто не согласен с репрессивной политикой Кремля".

"Призываем международное сообщество к более решительному задействованию всех механизмов для прекращения насилия российской власти против своего народа, агрессии против соседних стран, а также для противодействия нарушениям со стороны РФ основанного на международном праве мирового порядка и правил поведения цивилизованного мира", - заявили в министерстве.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире