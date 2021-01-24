Политика Рада готовит приятный сюрприз владельцам «евроблях»

2021-01-24 13:00 252

 

Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики выступил с предложением принять законы о временном упрощении регистрации в Украине авто с еврономерами.

Об этом сообщает «Украина Сейчас».

Сообщается, что финкомитет предложил Раде принять два законопроекта о временном упрощении растаможки «евроблях».

Согласно документам, на отсрочку могут рассчитывать те, кто ввез автомобиль на иностранной регистрации в Украину до конца 2020 года. Растаможить авто можно будет по льготной ставке – не выше 100 евро, однако сделать это можно будет только в течение 180 дней после вступления в силу законов после из принятия Радой.

Кроме того, финкомитет парламента работает над проектом закона о снижении стоимости растаможки. Предлагается сделать это постепенно в течение 5 лет.

Сообщается, что деньги от растаможки «евроблях» планируют направить на покупку вакцины против коронавируса.

Однако, в Министерстве финансов выступают против того, чтобы оценка стоимости транспорта была отменена, однако поддерживают введение ограничений на возраст ввозимых авто.

Ставки налогообложения в Минфине предлагают установить на том уровне, который действовал во время льготного периода.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине анонсировали новую схему растаможки «евроблях».

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