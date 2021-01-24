Коронавирус Снова в "оранжевой" зоне. Какие правила карантина вводятся с понедельника

2021-01-24 13:30 63

Уже завтра, 25 января карантин в Украине будет смягчен. После завершения локдауна по всей стране начнут действовать ограничения "оранжевой" зоны. Какие запреты отменяются с понедельника, новые правила карантина и список ограничений - в материале РБК-Украина.

Локдаун заканчивается в полночь 25 января

Кабмин ввел усиленные карантинные ограничения с 8 января сроком на 17 дней. Сегодня ночью срок действия локдауна истекает, и страна возвращается к адаптивному карантину.

Правительство снова установило формат ограничений "оранжевой" зоны по всей Украине, которые действовали с ноября 2020.

Что будет разрешено с понедельника

С 25 января отменяется полный запрет на массовые мероприятия. Теперь их можно будет проводить, но с ограничением - не более 20 участников с соблюдением социальной дистанции.

Допускается проведение официальных и спортивных мероприятий без зрителей.

Работа заведений общепита разрешается с 07:00 до 23:00 (рассчетные операции должны быть завершены до 22:00). В остальные часы обслуживание клиентов кафе, ресторанов, баров запрещается, исключение - доставка, заказы на вынос.

Разрешается деятельность театров и кинотеатров при условии заполнения зала не более 50%. В музеях, выставочных залах и галереях обязательно соблюдение требования - не более 1 посетителя на 10 кв.м.

Смогут продолжить работу ТРЦ, непродовольственные магазины, непродовольственные рынки, которые были закрыты во время локдауна.

Разрешается работа гостиниц, санаторно-курортных учреждений, реабилитационных центров.

В общественном транспорте продолжат действовать требования о перевозке количества пассажиров по числу мест для сидения.

Снова откроются спортивные заведения, т.ч. фитнес-центры, бассейны, спортклубы, с ограничением посетителей - не более 1 человека на 20 кв.м.

Как будут работать школы, университеты, детсады

"Оранжевая" зона карантина предусматривает ограничение на посещение учебных заведений группами более 20 человек, за исключением детских садов, школ, заведений специального творческого образования.

Таким образом, школьники смогут вернуться к очному формату обучения с 25 января.

Детские сады после январского локдауна продолжат работать в обычном режиме.

Университетам, заведениям профессионально-технического образования МОН рекомендовало перейти к смешанной или очной форме обучения, в зависимости от ситуации с заболеваемостью.

Какие запреты продолжат действовать

В общественных местах запрещено нахождение без средств индивидуальной защиты и удостоверяющих документов

Нельзя самовольно покидать место самоизоляции, обсервации.

Запрещается работа развлекательных заведений (дискотеки, ночные клубы).

В заведениях общепита запрещается размещение более 4-х совершеннолетних за одним столом.

Отменяются плановые госпитализации, за исключением помощи беременным, онкобольным, паллиативной помощи и неотложных ситуаций.

Под запретом посещение посторонними учреждений соцзащиты, где пребывают лица пожилого возраста, инвалиды, ветераны, лица с психическими заболеваниями.

Если более 50% учащихся и персонала учебного заведения находятся на самоизоляции - посещение данного учреждения под запретом.

В образовательных заведениях запрещается проводить мероприятия при участии детей из более чем одной группы или класса и со зрителями.

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