Коронавирус В Украине резко упало число новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по областям

2021-01-25 11:42 147

За минувшие сутки в нашей стране подтверждено 2 516 новых случаев инфицирования китайским коронавирусом нового типа. Наибольшее количество зараженных зафиксировано в Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой областях, а также в Киеве. При этом всего в друх областях суточный показатель инфицирования выше 200 человек.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, за все время пандемии в Украине Covid-19 заболело 1 194 328 человек, 953 297 (+5 783 за прошедшие сутки) – выздоровели, 21 924 (+63) – умерли.

Сколько новых случаев COVID-19 за 24 часа в областях Украины:

Винницкая область - 67 случаев

Волынская область - 66

Днепропетровская область - 136

Донецкая область - 126

Житомирская область - 122

Закарпатская область - 59

Запорожская область - 241

Ивано-Франковская область - 238

Киевская область - 102

Киев - 146

Кировоградская область - 3

Луганская область - 41

Львовская область - 138

Николаевская область - 123

Одесская область - 166

Полтавская область - 84

Ровенская область - 49

Сумская область - 101

Тернопольская область - 95

Харьковская область - 51

Херсонская область - 90

Хмельницкая область - 2

Черкасская область - 68

Черновицкая область - 160

Черниговская область - 42

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