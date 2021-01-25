Коронавирус В Украине резко упало число новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по областям

2021-01-25 11:42 147

За минувшие сутки в нашей стране подтверждено 2 516 новых случаев инфицирования китайским коронавирусом нового типа. Наибольшее количество зараженных зафиксировано в Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой областях, а также в Киеве. При этом всего в друх областях суточный показатель инфицирования выше 200 человек.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, за все время пандемии в Украине Covid-19 заболело 1 194 328 человек, 953 297 (+5 783 за прошедшие сутки) – выздоровели, 21 924 (+63) – умерли.

Сколько новых случаев COVID-19 за 24 часа в областях Украины:

  • Винницкая область - 67 случаев
  • Волынская область - 66 
  • Днепропетровская область - 136 
  • Донецкая область - 126 
  • Житомирская область - 122 
  • Закарпатская область - 59 
  • Запорожская область - 241 
  • Ивано-Франковская область - 238 
  • Киевская область - 102 
  • Киев - 146
  • Кировоградская область - 3 
  • Луганская область - 41 
  • Львовская область - 138 
  • Николаевская область - 123 
  • Одесская область - 166 
  • Полтавская область - 84 
  • Ровенская область - 49 
  • Сумская область - 101 
  • Тернопольская область - 95 
  • Харьковская область - 51 
  • Херсонская область - 90 
  • Хмельницкая область - 2 
  • Черкасская область - 68 
  • Черновицкая область - 160 
  • Черниговская область - 42 

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