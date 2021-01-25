В Украине резко упало число новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по областям
2021-01-25 11:42 147
За минувшие сутки в нашей стране подтверждено 2 516 новых случаев инфицирования китайским коронавирусом нового типа. Наибольшее количество зараженных зафиксировано в Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой областях, а также в Киеве. При этом всего в друх областях суточный показатель инфицирования выше 200 человек.
Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, за все время пандемии в Украине Covid-19 заболело 1 194 328 человек, 953 297 (+5 783 за прошедшие сутки) – выздоровели, 21 924 (+63) – умерли.
Сколько новых случаев COVID-19 за 24 часа в областях Украины:
- Винницкая область - 67 случаев
- Волынская область - 66
- Днепропетровская область - 136
- Донецкая область - 126
- Житомирская область - 122
- Закарпатская область - 59
- Запорожская область - 241
- Ивано-Франковская область - 238
- Киевская область - 102
- Киев - 146
- Кировоградская область - 3
- Луганская область - 41
- Львовская область - 138
- Николаевская область - 123
- Одесская область - 166
- Полтавская область - 84
- Ровенская область - 49
- Сумская область - 101
- Тернопольская область - 95
- Харьковская область - 51
- Херсонская область - 90
- Хмельницкая область - 2
- Черкасская область - 68
- Черновицкая область - 160
- Черниговская область - 42
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