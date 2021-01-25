Коронавирус В Евросоюзе предложили ужесточить требования для въезда в ЕС: подробности

2021-01-25 19:00 126

Еврокомиссия предложила ужесточить требования для туристов, въезжающих в Евросоюз и обновила критерии, которые государства ЕС должны учитывать при снятии карантинных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

Согласно предложению ЕК, в странах Евросоюза должны требовать от приезжающих перед посадкой в самолет отрицательный ПЦР-тест, который следует сделать не ранее чем за 72 часа до вылета.

Граждане и резиденты ЕС, а также члены их семей должны иметь возможность пройти тест по прибытию.

Обязательное тестирование может сочетаться с требованием самоизоляции, карантина и отслеживание контактов, а также с дополнительным тестированием, которое необходимо в течение периода до 14 дней.

От требования предоставить отрицательный ПЦР-тест должны быть освобождены трансграничные работники и перевозчики - их могут попросить предоставить отрицательный результат экспресс-теста на антигены по прибытию. Особый порядок правил должен быть предусмотрен также для экипажей самолетов.

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