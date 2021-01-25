Коронавирус Ляшко о легализации марихуаны: Это важно для тяжелобольных пациентов

2021-01-25 19:30 77

Легализация марихуаны важна для тяжелобольных пациентов. Такое заявление сделал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Как врач, убежден, что нужно говорить и объяснять про медицинский каннабис. Легализация каннабиса в медицинских целях - это в первую очередь, о решении вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. А не политика. Терапевтическое применение каннабиса подтверждено учеными для тяжелобольных пациентов, в частности, онкобольных и паллиативных больных, детей с эпилепсией, пациентов с депрессией и тревожными состояниями, военных с посттравматическим синдромом, людей с болезнями Альцгеймера, Паркинсона, рассеянным склерозом и псориазом", - заявил Ляшко.

Также он отметил, что марихуана разрешена к употреблению в лечебных целях во многих странах, поэтому Украине также стоит пересмотреть этот вопрос.

"Украине уже также стоит пересмотреть вопрос разрешения использования каннабиса в медицинских целях для лиц, которым требуется такой вид лечения. Употребление каннабиса в медицинских целях разрешен в - Дании, Австрии, Италии, Канаде, Швейцарии, Польше, Финляндии, Северной Македонии. Также, медицинская марихуана разрешена в Турции, Израиле, России, Замбии, Зимбабве, Перу, Таиланде, Вануату и Панаме", - отметил замминистра.

Кроме того он подчеркнул, что легализовать марихуану нужно без ажиотажа, так как в приоритете - помощь тяжелобольным людям.

"Как показывает практика этих стран, легализовать медицинский каннабис вполне реально без ажиотажа. Но при условии, что в приоритете стоят люди, которые зависимы от боли", - резюмировал санврач.

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