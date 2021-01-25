Коронавирус Вакцинация украинцев провалена, кто за это в ответе: в Раде сделали громкое заявление

2021-01-25 20:30 77

Первый заместитель председателя ВР Елена Кондратюк обвиняет правительство в провале вакцинации в Украине, сравнивая масштабы вакцинации граждан в других странах, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВР.

"Главный ответ, для чего проводится немедленная ускоренная вакцинация, в некоторых странах круглосуточная, - это проявление заботы о здоровье и жизни человека, уважение к медику и национальной системы здравоохранения, восстановление привычной жизни людей, и экономики стран. И когда я смотрю на глобальную карту вакцинации, мне становится очень больно за Украину. Потому что она стала единственной во всей Европе, до сих пор не получила ни одной партии вакцины и не начала вакцинацию", - отметила заместитель председателя Верховной Рады.

Кондратюк призвала Шмыгаля во время отчета в Верховной Раде, 26 января, дать ответ обществу на вопрос: "Почему была провалена работа по подготовке к вакцинации, кто должен понести за эти запоздалые и неэффективные решения персональную ответственность и какие были сделаны выводы".

По словам Кондратюк, сегодня в лидерах иммунизации являются именно те страны, чьи Правительства эффективно провести переговоры с производителями и заранее заказали достаточные запасы вакцин от COVID-19. В качестве положительного примера она привела Польшу - уже проведено почти 700 тыс. прививок, а запасы Польши в этом году достигнут 80 млн доз вакцины от коронавируса.

"Убеждена, что массовая бесплатная вакцинация украинцев от COVID-19 должна быть главным приоритетом для актов Президента и Правительства. Мало того - это персональная ответственность Премьер-министра и всего Кабмина", - добавила Кондратюк.

Также она обратилась к Шмыгалю о необходимости информирования граждан о том, какое количество вакцин уже было законтрактовано правительством Украины за средства госбюджета; каких производителей и какой эффективности эти вакцины; какую именно вакцину, в каком количестве, с какой эффективностью и в какие сроки Украина получит в рамках благотворительной инициативы COVAX.

"И самое главное - назовите точную дату начала кампании бесплатной вакцинации от коронавируса в Украине. Ответы, ведутся переговоры и все будет в порядке, которые мы слышим еще с прошлого года, - никого уже не устраивают и не убедят. Нам нужна конкретика. Мы, как Верховная Рада, должны жестко и тщательно контролировать Правительство в этих аспектах", - подытожила Кондратюк.

Что известно

На днях Президент Владимир Зеленский получил письмо руководителей институтов ЕС в котором говорилось о том, что Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в вопросе получения вакцины против COVID-19, но когда именно страна может рассчитывать на самые вакцины - не сказано.

Добавим, что министр здравоохранения Максим Степанов 24 декабря 2020 подписал Дорожную карту по проведению массовой вакцинации от COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах.

В рамках дорожной карты, прививками от коронавирусной болезни планируется охватить не менее 50% населения страны за указанный период.

По словам министра кабинет министров Олега Немчинова, к 16 млн доз вакцины от коронавируса Украина получит в рамках механизма COVAX.

Кроме того, Украина заключила контракт на поставку вакцины китайского производителя - Sinovac Biotech. Речь идет о 1,9 млн доз вакцины.

По данным Минздрава, на следующей неделе наше государство, вероятно, заключит договор с еще одним производителем вакцины от COVID-19.

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