Коронавирус В Украине второй день подряд фиксируют менее трех тысяч новых случаев заражения

2021-01-26 09:11 126

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 2 779 новых случаев коронавируса, что немного больше, чем днем ранее (2 516). Больше всего новых случаев выявили в Киеве (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, выздоровели за сутки 12 538 пациентов, 891 человек был госпитализирован, 133 - скончались.

Всего за 24 часа в стране провели 32 030 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 16589, методом ИФА - 15441.

С начала пандемии в Украине подтвердили коронавирус у 1 миллиона 197 тысяч 107 человек, выздоровели - 965 835, умерли - 22 057.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире