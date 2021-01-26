Коронавирус В ВОЗ впервые признали, что массовая вакцинация не поможет избавится от COVID-19

2021-01-26 09:38 196

Риск дальнейшего распространения коронавируса в мире в ближайшем будущем даже после вакцинации сохранится. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Мы должны стремиться к достижению контроля над вирусом", - передает слова Райана агентство Синьхуа

Представитель ВОЗ подчеркнул, что, несмотря на масштабную вакцинацию, люди по-прежнему будут заражаться коронавирусом и рассчитывать на то, что мир избавится от COVID-19 в 2021 году не стоит.

"Охват вакцинацией не сможет обеспечить прекращение передачи инфекции… Мы смогли победить только одну болезнь на планете - оспу ", - уточнил Райан.

Напомним, ВОЗ назвала сроки распределения вакцин. COVAX подписала соглашение с Pfizer и BioNTech на получение до 40 млн доз вакцины. Также в первом квартале 2021 ожидается поставка еще около 150 млн доз вакцины AstraZeneca.

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