Коронавирус В ВОЗ впервые признали, что массовая вакцинация не поможет избавится от COVID-19

2021-01-26 09:38 196

Риск дальнейшего распространения коронавируса в мире в ближайшем будущем даже после вакцинации сохранится. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Мы должны стремиться к достижению контроля над вирусом", - передает слова Райана агентство Синьхуа

Представитель ВОЗ подчеркнул, что, несмотря на масштабную вакцинацию, люди по-прежнему будут заражаться коронавирусом и рассчитывать на то, что мир избавится от COVID-19 в 2021 году не стоит.

"Охват вакцинацией не сможет обеспечить прекращение передачи инфекции… Мы смогли победить только одну болезнь на планете - оспу ", - уточнил Райан.

Напомним, ВОЗ назвала сроки распределения вакцин. COVAX подписала соглашение с Pfizer и BioNTech на получение до 40 млн доз вакцины. Также в первом квартале 2021 ожидается поставка еще около 150 млн доз вакцины AstraZeneca.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Moderna запускает клинические испытания вакцины против мутировавшего коронавируса

2021-01-26 12:14 42

видео Создана первая реальная 3D-модель коронавируса

2021-01-25 17:30 91

Зараженного коронавирусом президента временно подменит министр внутренних дел

2021-01-25 14:12 112

Китайская вакцина от коронавируса Sinovac - что показали клинические испытания препарата

2021-01-25 08:39 588

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Moderna запускает клинические испытания вакцины против мутировавшего коронавируса

2021-01-26 12:14 42

В ВОЗ впервые признали, что массовая вакцинация не поможет избавится от COVID-19

2021-01-26 09:38 196

В Украине второй день подряд фиксируют менее трех тысяч новых случаев заражения

2021-01-26 09:11 126

ПОЛНЫЙ СПИСОК Адаптивный карантин в Украине: полный список ограничений и запретов, которые уже вступили в силу

2021-01-26 08:12 105
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Moderna запускает клинические испытания вакцины против мутировавшего коронавируса 2021-01-26 12:14 42
В ВОЗ впервые признали, что массовая вакцинация не поможет избавится от COVID-19 2021-01-26 09:38 196
В Украине второй день подряд фиксируют менее трех тысяч новых случаев заражения 2021-01-26 09:11 126
ПОЛНЫЙ СПИСОК Адаптивный карантин в Украине: полный список ограничений и запретов, которые уже вступили в силу 2021-01-26 08:12 105