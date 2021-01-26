Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 26 января - повестка дня

Сегодня, 26 января, нардепы намерены рассмотреть во втором чтении законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.
Для включения в повестку дня и принятия решения о сокращении срока внесения альтернативных проектов предложен документ о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства.
Также предложен проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.
В первом чтении Рада рассмотрит совершенствование электронной формы документооборота в Верховной Раде Украины и усиления ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов.
Ракже ВРУ рассмотрит проект постановления о мерах по введению электронного реестра листков нетрудоспособности и отмене трудовой книжки.
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