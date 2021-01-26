Коронавирус США лидируют по уровню заражения COVID, Украина сегодня на 17-м месте

2021-01-26 15:14 63

За время пандемии в мире коронавирусом заразились уже 100 300 064 человек. От инфекции скончались 2 150 042 человек. При этом выздоровели 72 343 692 пациента.

По состоянию на сегодняшний день Украина занимает 17-е место по числу заболеваний коронавирусом.

Согласно данным Worldometer, с начала суток вывлено 16 007 новых случаев, из которых 8 521 инфицирований в Мексике.

От вируса за прошедшие 24 часа погибли 811 человек, в Мексике - 659.

США по-прежнему лидируют по количеству COVID-случаев на планете (25 861 597), далее идут Индия (10 677 710), Бразилия (8 872 964), Россия (3 738 690), Великобритания (3 669 658).

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