Политика "Я еще не губернатор": Скичко рассказал о назначении его на пост главы Черкасской ОГА

2021-01-26 21:30 63

Первым шагом на посту губернатора, по словам Скичко, станет аудит

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Скичко рассказал о своих первых шагах на посту губернатора Черкасской области.

"Я еще не губернатор. Согласно законной процедуре, Кабмин может рекомендовать или не рекомендовать кандидатуру. После этого должен появиться указ президента. А, учитывая то, что я народный депутат Украины, то я еще должен сложить депутатские полномочия и Рада за это должна проголосовать. Поэтому на данным момент я еще не губернатор", – ответил нашему журналисту Скичко.

А вот на вопрос, было ли желание возглавить Черкасскую ОГА самого Скичко или же это кто-то порекомендовал, народный избранник пожелал не отвечать, добавив, что он готов и хочет чтобы область стала лучше.

Относительно перевыборов, Скичко отметил, что позитивно относится ко всем кандидатам будь то Ляшко или Яценюк), которые хотят баллотироваться.

"Это их личное желание, но я думаю, что это не кандидаты от партии "Слуга народа" и мы выберем достойного, за которого будет не стыдно", – сказал Скичко, добавив, что будучи губернатором, он возьмет на себя эту ответственность перед избранниками, пока у них не будет депутата, вести этот округ.

Мы поинтересовались у нардепа, какими будут его первые шаги на посту главы Черкасской ОГА.

"Первые шаги – это аудит, понимание, в каком состоянии сейчас находится незавершенное строительство, в частности, у нас есть проблемы по черкасскому аэропорту. Откровенно говоря, за полтора года я так и не понял реальной ситуации. Менялись губернаторы, но пока о перспективах запуска аэропорта так никто не смог сказать. А также аудит использования средств коммунальных предприятий… Роботы достаточно много", – добавил народный депутат.

Отвечая на вопрос, нашел ли общий язык с мэром Черкасс Бондаренко, Скичко ответил, что не общался с ним лично.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа", а в прошлом шоумен и ведущий "Евровидения" Александр Скичко возглавил Черкасскую область.

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