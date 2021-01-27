Коронавирус Число новых случаев COVID-19 начало быстро увеличиваться, две трети случаев - тяжелые

2021-01-27 09:37 189

В Украине за прошедшие сутки подтвердилось 3 776 новых случаев заражения коронавирусом. Это на тысячу больше, чем днем ранее. Больше всего новых фактов заражения выявлено в Киеве, а также Киевской, Львовской, Запорожской и Харьковской областях.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в течение суток были госпитализированы 2 430 человек . При этом выздоровели 14 250 человек.

Всего за сутки было проведено 47 120 тестирований на COVID. Из них методом ПЦР - 27 041, методом ИФА - 20 079.

Сколько новых случаев COVID-19 за 24 часа в областях Украины:

Винницкая область - 158 случаев

Волынская область - 76

Днепропетровская область - 188

Донецкая область - 143

Житомирская область - 107

Закарпатская область - 86

Запорожская область - 204

Ивано-Франковская область - 167

Киевская область - 276

Киев - 437

Кировоградская область - 48

Луганская область - 49

Львовская область - 221

Николаевская область - 174

Одесская область - 185

Полтавская область - 116

Ровенская область - 164

Сумская область - 85

Тернопольская область - 96

Харьковская область - 238

Херсонская область - 64

Хмельницкая область - 169

Черкасская область - 126

Черновицкая область - 169

Черниговская область - 30

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