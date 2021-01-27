Число новых случаев COVID-19 начало быстро увеличиваться, две трети случаев - тяжелые
2021-01-27 09:37 189
В Украине за прошедшие сутки подтвердилось 3 776 новых случаев заражения коронавирусом. Это на тысячу больше, чем днем ранее. Больше всего новых фактов заражения выявлено в Киеве, а также Киевской, Львовской, Запорожской и Харьковской областях.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в течение суток были госпитализированы 2 430 человек . При этом выздоровели 14 250 человек.
Всего за сутки было проведено 47 120 тестирований на COVID. Из них методом ПЦР - 27 041, методом ИФА - 20 079.
Сколько новых случаев COVID-19 за 24 часа в областях Украины:
- Винницкая область - 158 случаев
- Волынская область - 76
- Днепропетровская область - 188
- Донецкая область - 143
- Житомирская область - 107
- Закарпатская область - 86
- Запорожская область - 204
- Ивано-Франковская область - 167
- Киевская область - 276
- Киев - 437
- Кировоградская область - 48
- Луганская область - 49
- Львовская область - 221
- Николаевская область - 174
- Одесская область - 185
- Полтавская область - 116
- Ровенская область - 164
- Сумская область - 85
- Тернопольская область - 96
- Харьковская область - 238
- Херсонская область - 64
- Хмельницкая область - 169
- Черкасская область - 126
- Черновицкая область - 169
- Черниговская область - 30
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