Коронавирус Число новых случаев COVID-19 начало быстро увеличиваться, две трети случаев - тяжелые

2021-01-27 09:37 189

В Украине за прошедшие сутки подтвердилось 3 776 новых случаев заражения коронавирусом. Это на тысячу больше, чем днем ранее. Больше всего новых фактов заражения выявлено в Киеве, а также Киевской, Львовской, Запорожской и Харьковской областях.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в течение суток были госпитализированы 2 430 человек . При этом выздоровели 14 250 человек. 

Всего за сутки было проведено 47 120 тестирований на COVID. Из них методом ПЦР - 27 041, методом ИФА - 20 079.

Сколько новых случаев COVID-19 за 24 часа в областях Украины:

  • Винницкая область - 158 случаев
  • Волынская область - 76 
  • Днепропетровская область - 188 
  • Донецкая область - 143 
  • Житомирская область - 107 
  • Закарпатская область - 86 
  • Запорожская область - 204 
  • Ивано-Франковская область - 167 
  • Киевская область - 276 
  • Киев - 437 
  • Кировоградская область - 48 
  • Луганская область - 49 
  • Львовская область - 221 
  • Николаевская область - 174 
  • Одесская область - 185 
  • Полтавская область - 116 
  • Ровенская область - 164 
  • Сумская область - 85 
  • Тернопольская область - 96 
  • Харьковская область - 238 
  • Херсонская область - 64 
  • Хмельницкая область - 169 
  • Черкасская область - 126 
  • Черновицкая область - 169 
  • Черниговская область - 30 

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