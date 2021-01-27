Политика Слуги народа придумали для украинцев новый штраф - 3,4 тысячи за кондиционер

2021-01-27 15:16 224

В Украине хотят ввести штрафы за кондиционеры, конденсат которых капает на тротуар. Инициатором внесений изменений в Кодекс об админнарушениях выступил нардеп из президентской политсилы - "Слуга народа" Сергей Гривко.

Соответствующий законопроект №4619 зарегистрирован в Верховной Раде, его текст уже раздали депутатам для ознакомления.

Законопроектом предлагается определить, что специально приспособленными местами для вывода конденсата кондиционеров являются: ливневая канализация; бытовая канализация (в случае вывода конденсата с разрывом струи через гидрозатвор); резервуары, оборудованные и размещенные таким образом, чтобы собирать конденсат и не допускать его утечки или распространения иным образом.

"Конденсат вместо должным образом обустроенного и аккуратного отвода и сбора попадает в окружающую среду: на головы прохожих; на крыши или фасады рядом расположенных зданий; на крыши балконов, создавая при этом ритмичный шум от капания; его разносит ветер", - указано в пояснительной записке к документу.

В случае принятия закона за первое нарушение предусматривается штраф в 1,7 тыс. грн. За повторное зафиксированное в течение года сумма удвоится – платить придется уже 3,4 тыс. грн.

Предлагаемая дата вступления документа в силу – 1 июня 2021 года, якобы чтобы у нарушителей было время исправить ситуацию. Фактически же это как раз первая жара, от которой украинцы начнут спасаться, включая кондиционеры.

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