Политика Зарплаты талибам, вмешательство в выборы и отравление Навального - Байден напомнил Путину о подлости

2021-01-27 12:41 63

Стали известны детали телефонного разговора нового президента США Джо Байдена с президентом РФ, который состоялся по инициативе российской стороны. После консультаций с европейскими союзниками и руководством НАТО новый американский лидер поставил хозяина Кремля в крайне неудобное положение конкретными вопросами.

"Москва обратилась к нам на прошлой неделе с просьбой об этой беседе. Байден согласился, но хотел сначала подготовиться к ней вместе со своим штабом и поговорить с европейскими союзниками, включая лидеров Великобритании, Франции и Германии, что он и сделал", - сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники.

Перед тем как поговорить с Путиным, Байден также позвонил главе НАТО Йенсу Столтенбергу, "чтобы заверить в приверженности США альянсу, основанному как оплот против российской агрессии", говорится в сообщении.

А беседе с Путиным Байден, по данным АР, подчеркнул, что США "будут защищать себя и примут меры, которые могут включать дальнейшие санкции, чтобы гарантировать, что Москва не будет действовать безнаказанно".

Президент США поднял вопросы о приписываемых России кибератаках на американские ведомства, "выплатах талибам за убийства американцев в Афганистане, вмешательстве в американские выборы 2020 года, отравлении оппозиционера Навального и разгоне в выходные его сторонников", говорится в сообщении агентства.

Также агентство отмечает, что "Байден твердо настроен на поддержку суверенитета Украины со стороны США, в то время как Россия поддерживает сепаратистов на востоке страны".

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