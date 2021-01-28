Коронавирус За сутки медики зафиксировали 5529 новых случаев инфицирования - лидирует Львовская область

2021-01-28 11:40 63

За минувшие сутки в Украине выявили 5529 новых случаев инфицирования коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Львовской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях, сообщил глава МОЗ Максим Степанов.

Так, за время пандемии в стране Covid-19 заболели 1 206 412 человек, 992 031 – выздоровели, 22 351 – умерли.

Сколько новых случаев COVID-19 за 24 часа в областях Украины:

Винницкая область - 255 случаев

Волынская область - 159

Днепропетровская область - 296

Донецкая область - 201

Житомирская область - 263

Закарпатская область - 247

Запорожская область - 249

Ивано-Франковская область - 262

г. Киев - 396

Киевская область - 163

Кировоградская область - 45

Луганская область - 105

Львовская область - 454

Николаевская область - 308

Одесская область - 171

Полтавская область - 151

Ровенская область - 172

Сумская область - 175

Тернопольская область - 213

Харьковская область - 313

Херсонская область - 102

Хмельницкая область - 242

Черкасская область - 103

Черновицкая область - 285

Черниговская область - 199

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