За сутки медики зафиксировали 5529 новых случаев инфицирования - лидирует Львовская область
2021-01-28 11:40 63
За минувшие сутки в Украине выявили 5529 новых случаев инфицирования коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Львовской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях, сообщил глава МОЗ Максим Степанов.
Так, за время пандемии в стране Covid-19 заболели 1 206 412 человек, 992 031 – выздоровели, 22 351 – умерли.
Сколько новых случаев COVID-19 за 24 часа в областях Украины:
- Винницкая область - 255 случаев
- Волынская область - 159
- Днепропетровская область - 296
- Донецкая область - 201
- Житомирская область - 263
- Закарпатская область - 247
- Запорожская область - 249
- Ивано-Франковская область - 262
- г. Киев - 396
- Киевская область - 163
- Кировоградская область - 45
- Луганская область - 105
- Львовская область - 454
- Николаевская область - 308
- Одесская область - 171
- Полтавская область - 151
- Ровенская область - 172
- Сумская область - 175
- Тернопольская область - 213
- Харьковская область - 313
- Херсонская область - 102
- Хмельницкая область - 242
- Черкасская область - 103
- Черновицкая область - 285
- Черниговская область - 199
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