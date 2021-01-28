Коронавирус За сутки медики зафиксировали 5529 новых случаев инфицирования - лидирует Львовская область

2021-01-28 11:40 63

За минувшие сутки в Украине выявили 5529 новых случаев инфицирования коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Львовской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях, сообщил глава МОЗ Максим Степанов.

Так, за время пандемии в стране Covid-19 заболели 1 206 412 человек, 992 031 – выздоровели, 22 351 – умерли.

Сколько новых случаев COVID-19 за 24 часа в областях Украины:

  • Винницкая область - 255 случаев
  • Волынская область - 159 
  • Днепропетровская область - 296 
  • Донецкая область - 201 
  • Житомирская область - 263 
  • Закарпатская область - 247
  • Запорожская область - 249 
  • Ивано-Франковская область - 262 
  • г. Киев - 396
  • Киевская область - 163 
  • Кировоградская область - 45 
  • Луганская область - 105 
  • Львовская область - 454 
  • Николаевская область - 308 
  • Одесская область - 171 
  • Полтавская область - 151 
  • Ровенская область - 172 
  • Сумская область - 175 
  • Тернопольская область - 213 
  • Харьковская область - 313
  • Херсонская область - 102 
  • Хмельницкая область - 242 
  • Черкасская область - 103 
  • Черновицкая область - 285 
  • Черниговская область - 199 

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