Экономика Байден распорядился немедленно остановить разработку нефтяных месторождений

2021-01-29 11:12 126

В США приостановят разработку нефтяных и газовых месторождений, находящихся в собственности государства. Соответствующий указ издал президент страны Джо Байден.

Также лидер США распорядился увеличить усилия по производству возобновляемой энергии. Соответствующий документ обнародован на официальном сайте Белого дома.

Согласно указу президента, министр природных ресурсов должен приостановить новые договоры аренды нефте - и газодобывающих участков на государственных землях и в морских водах до завершения всестороннего обзора и пересмотра федеральной практики выдачи разрешений и лизинга.

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