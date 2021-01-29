Экономика Байден распорядился немедленно остановить разработку нефтяных месторождений

2021-01-29 11:12 126

В США приостановят разработку нефтяных и газовых месторождений, находящихся в собственности государства. Соответствующий указ издал президент страны Джо Байден.

Также лидер США распорядился увеличить усилия по производству возобновляемой энергии. Соответствующий документ обнародован на официальном сайте Белого дома.

Согласно указу президента, министр природных ресурсов должен приостановить новые договоры аренды нефте - и газодобывающих участков на государственных землях и в морских водах до завершения всестороннего обзора и пересмотра федеральной практики выдачи разрешений и лизинга.

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Резервы Украины за месяц уменьшились на 200 миллионов долларов 2021-01-28 09:12 98
Гривня обвалится неожиданно и глубоко: экономист дал прогноз 2021-01-24 14:30 567
Беларусь перекрыла транзит российской нефти в ЕС для перекачки из Одессы 2021-01-20 14:12 2849