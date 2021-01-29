Коронавирус Вторая после США по уровню COVID-19 страна мира сумела резко снизить темпы распространения

2021-01-29 13:10 63

Во второй после США по уровню заражения стране мира - Индии заметно упали темпы распространения коронавируса. В 146 округах за последнюю неделю не было зафиксировано случаев заражения, передает Интерфакс-Украина.

По данным The Hindu, за  24 часа в стране зафиксировали менее 12 тыс. случаев заражения COVID-19, в том числе 165 случаев - "британским" штаммом.

Всего сейчас болеют 173 тыс. человек, из них 0,46% на искусственной вентиляции легких и 2,2% в реанимации.

Власти распредели между регионами 11 млн 240 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Напомним, в данное время Индия занимает второе место по числу заражений коронавирусом после США. С начала пандемии здесь заразились более 10,7 млн человек, более 153,8 тыс. умерли.

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