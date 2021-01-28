Политика В Украине может появиться новый силовой орган

2021-01-28 18:00 63

В Украине в скором времени может появиться Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом рассказал нардеп из Слуги народа, глава правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский в интервью РБК-Украина, которое было опубликовано в четверг, 28 января.

При этом Монастырский отметил, что видит угрозу правового вакуума в сфере финансовых расследований.

"Безусловно, будет определенное окно или пропасть, потому что даже если будет создано БЭБ, то будет необходимо время, чтобы нарастить мощности и перекрыть хотя бы основные направления расследований", - считает Монастырский.

В то же время, глава профильного финансового комитета Рады Даниил Гетманцев (Слуга народа) отбрасывает опасения, что возникнет временной вакуум и случится "провисание" дел из-за создания нового органа и ликвидации старого.

"Этого времени достаточно, если есть желание и воля, чтобы создать новый орган и ликвидировать налоговую милицию", - сказал он.

Отмечается, что на данный момент, парламент вплотную приблизился к созданию Бюро экономической безопасности. Это ведомство должно заменить "морально устаревшую" налоговую милицию. Фактически БЭБ станет единственным правоохранительным органом по расследованию экономических преступлений в стране.

Напомним, в сентябре 2020 года Рада поддержала за основу законопроект о Бюро экономической безопасности Украины.

Также сообщалось, что 28 января нардепы планируют рассмотреть закон о ликвидации налоговой милиции.

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