Политика Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 29 января - повестка дня парламента

2021-01-29 09:39 210

Сегодня Верховная Рада начнет свою работу с часа вопросов к правительству. После этого нардепы намерены ввести премии в размере 100 тыс. грн для абитуриентов, которые отлично сдали ВНО и будут поступать в украинский ВУЗ.

Во втором чтении Рада рассмотрит законопроект, который позволит использовать в экстренном режиме вакцины, которые еще не прошли третью стадию испытаний.

Для включения в повестку дня и принятия решения предлагается документ об особенности реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности. Усиление ответственности за нарушение порядка удаления зеленых насаждений, совершенствование законодательного урегулирования в сфере беспилотных воздушных судов гражданской авиации и отдельные вопросы осуществления габаритно-весового контроля рассмотрят в первом чтении.

В плане работы парламента также повышение размеров помощи для детей с тяжелыми болезнями, увеличение административной ответственности за совершение домашнего насилия, усиление ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов и проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины против Covid-19.

также в зале под куполом будет рассматриваться вопрос по Google и Microsoft, которых хотят обязать платить налог в украинский бюджет.

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