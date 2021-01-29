Коронавирус В Украине второй день число новых случаев заражения превышает 5 тысяч - ситуация по областям

2021-01-29 12:43 56

Суточное число новых случаев заражения коронавирусом в Украине снова больше пяти тысяч. Как сообщил сегодня глава МОЗ Максим Степанов, за 24 часа медики выявили 5181 новый случай инфицирования коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Киевской и Винницкой областях.

Напомним, за время пандемии в стране Covid-19 заболели 1 211 593 человек, 1 003 341 (+11 310) – выздоровели, 22 479 (+128) – умерли.

Сколько новых случаев COVID-19 за 24 часа в областях Украины:

  • Винницкая область - 282 случая
  • Волынская область - 159 
  • Днепропетровская область - 259 
  • Донецкая область - 193 
  • Житомирская область - 167 
  • Закарпатская область - 137
  • Запорожская область - 232 
  • Ивано-Франковская область - 356 
  • г. Киев - 361 
  • Киевская область - 326 
  • Кировоградская область - 27 
  • Луганская область - 40 
  • Львовская область - 440 
  • Николаевская область - 207 
  • Одесская область - 260 
  • Полтавская область - 218 
  • Ровенская область - 209 
  • Сумская область - 123 
  • Тернопольская область - 179 
  • Харьковская область - 248 
  • Херсонская область - 70 
  • Хмельницкая область - 147 
  • Черкасская область - 131 
  • Черновицкая область - 258 
  • Черниговская область - 152 

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