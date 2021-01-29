Коронавирус В Украине второй день число новых случаев заражения превышает 5 тысяч - ситуация по областям

2021-01-29 12:43 56

Суточное число новых случаев заражения коронавирусом в Украине снова больше пяти тысяч. Как сообщил сегодня глава МОЗ Максим Степанов, за 24 часа медики выявили 5181 новый случай инфицирования коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Киевской и Винницкой областях.

Напомним, за время пандемии в стране Covid-19 заболели 1 211 593 человек, 1 003 341 (+11 310) – выздоровели, 22 479 (+128) – умерли.

Сколько новых случаев COVID-19 за 24 часа в областях Украины:

Винницкая область - 282 случая

Волынская область - 159

Днепропетровская область - 259

Донецкая область - 193

Житомирская область - 167

Закарпатская область - 137

Запорожская область - 232

Ивано-Франковская область - 356

г. Киев - 361

Киевская область - 326

Кировоградская область - 27

Луганская область - 40

Львовская область - 440

Николаевская область - 207

Одесская область - 260

Полтавская область - 218

Ровенская область - 209

Сумская область - 123

Тернопольская область - 179

Харьковская область - 248

Херсонская область - 70

Хмельницкая область - 147

Черкасская область - 131

Черновицкая область - 258

Черниговская область - 152

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