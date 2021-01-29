В Украине второй день число новых случаев заражения превышает 5 тысяч - ситуация по областям
2021-01-29 12:43 56
Суточное число новых случаев заражения коронавирусом в Украине снова больше пяти тысяч. Как сообщил сегодня глава МОЗ Максим Степанов, за 24 часа медики выявили 5181 новый случай инфицирования коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Киевской и Винницкой областях.
Напомним, за время пандемии в стране Covid-19 заболели 1 211 593 человек, 1 003 341 (+11 310) – выздоровели, 22 479 (+128) – умерли.
Сколько новых случаев COVID-19 за 24 часа в областях Украины:
- Винницкая область - 282 случая
- Волынская область - 159
- Днепропетровская область - 259
- Донецкая область - 193
- Житомирская область - 167
- Закарпатская область - 137
- Запорожская область - 232
- Ивано-Франковская область - 356
- г. Киев - 361
- Киевская область - 326
- Кировоградская область - 27
- Луганская область - 40
- Львовская область - 440
- Николаевская область - 207
- Одесская область - 260
- Полтавская область - 218
- Ровенская область - 209
- Сумская область - 123
- Тернопольская область - 179
- Харьковская область - 248
- Херсонская область - 70
- Хмельницкая область - 147
- Черкасская область - 131
- Черновицкая область - 258
- Черниговская область - 152
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