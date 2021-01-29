Коронавирус Выявлены случаи одновременного инфицирования сразу двумя штаммами коронавируса

2021-01-29 15:27 161

В Бразилии у двоих жителей штата Риу-Гранди-ду-Сул выявлены случаи одновременного инфицирования сразу двумя штаммами коронавируса. 

Заболели двое жителей в возрасте около 30 лет. У них заболевание протекало в легкой и средней форме. Однако по словам ученого Фернанду Спилки из лаборатории молекулярной микробиологии университета города Нову- Амбургу, пока трудно спрогнозировать, насколько опасным может оказаться течение болезни у пациентов из групп риска.

Как полагают исследователи, речь также может идти о последовательном заражении двумя разными штаммами SARS-CoV-2 с небольшим временным интервалом, что "свидетельствует о важности изоляции инфицированных и соблюдения мер социального дистанцирования".

Всего ученым удалось выявить в Риу-Гранди-ду-Сул пять разновидностей коронавируса, среди которых штаммы с мутацией в S-белке, которые, по-мнению ряда исследователей, являются более заразными, нежели изначальный вирус, впервые обнаруженный в Ухане. Такие изменения структуры оболочки вируса характерны для так называемых "южноафриканского" и "бразильского" штаммов.

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Коронавирус

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