Политика Зеленский назначил шоумена главой Черкасской области: подробности и биография

2021-01-30 10:30 112

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации.

Об этом сообщают в Telegram-канале Офиса президента.

Соответствующий указ был подписан главой государства сегодня, 29 января.

Александр Скичко родился 28 апреля 1991 года в Черкассах. Закончил факультет международной экономики Киевского экономического университета.

В 2006-2007 годах Скичко был ведущим молодежной программы Teen-клуб на O-TV. В 2009 году он вышел в финал шоу "Україна має талант", после чего стал профессиональным артистом.

В 2012-2013 годах был ведущим утреннего шоу "Підйом" на Новом канале.

В 2017 году был ведущим церемонии вручения первой национальной кинопремии Золота дзиґа и одним из ведущих песенного конкурса Евровидение, а с февраля 2019 года вел программу "Дивовижні люди" на телеканале "Україна".

Как Скичко рассказывал СМИ, в 2011 году он женился на известной телепродюсере и редакторе, а в 2013 году развелся с ней, но имени этой женщины не называл.

В 2017 году он женился на владелице Fairmont Grand Hotel Kyiv Елизавете Юрушевой, дочери Леонида Юрушева, чье состояние на тот момент оценивалось в $172 млн.

В мажоритарном округе № 197 в Черкасской области Александр Скичко получил 50,92% голосов избирателей.

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