Коронавирус Опубликован календарь вакцинации украинцев на 2021 год

2021-01-30 11:00 84

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в стране одобрили план вакцинации от коронавируса на 2021 год.

По словам Шмыгаля, вакцинация должна начаться уже в феврале. Уже есть утвержденный Национальный план, определяющий пять этапов.

«Все это должно быть отражено в календарном плане на этот год. В частности, кто, когда и где сможет бесплатно получить эффективную вакцину от коронавируса», – объяснил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что согласно плану, первыми смогут вакцинироваться медики стационаров COVID-19 и военные в зоне ООС.

Календарный план вакцинации:

февраль – апрель – медики стационаров COVID-19, военные ООС (367 тыс.);

апрель – май – люди старше 80 лет и работники первичной медпомощи (1,9 млн);

май – июнь – другие сотрудники медицинской сферы (363 тыс.);

июнь – июль – люди старше 70 лет (2,9 млн);

июль – август – структуры государственной безопасности (640 тыс);

август – сентябрь – люди старше 65 лет (2,3 млн);

сентябрь – октябрь – сотрудники сферы образования (1,4 млн);

октябрь – ноябрь – люди старше 60 лет (2,8 млн);

ноябрь – декабрь – другие категории (1,7 млн).

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