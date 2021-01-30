Коронавирус Их выписывают, а они умирают дома: волонтер указала на грубую неточность в статистике по коронавирусу

2021-01-30 15:00 154

 

В Украине каждые сутки публикуют неточные данные по количеству смертей от осложнений COVID-19. При этом картина на самом деле абсолютно другая.

Об этом рассказала волонтер Леся Литвинова.

По ее словам, по официальной статистике каждый день в Украине много выздоровевших людей и много свободных мест в больницах.

"Эти свободные места и выздоровевшие люди - это те люди, которых выписывают, которые получают кислород, которые затем умирают дома. Даже при наличии кислорода нельзя такого человека отпускать домой. Но в статистику они уже не попадают", - уточнила она.

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