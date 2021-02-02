Мир В деле об импичменте Дональда Трампа будут защищать новые адвокаты

2021-02-02 11:14

Экс-президент США Дональд Трамп заключил контракты с двумя новыми юристами, которые вошли в команду его защиты по делу об импичменте в Сенате Конгресса.

Как сообщаетAssociated Press со ссылкой на заявление штаба Трампа, представлять интересы экс-президента согласились адвокаты Дэвид Шон и Брюс Кастор, которые считают, что импичмент Трампа противоречит американскому законодательству.

"Для меня честь представлять интересы 45-го президента Дональда Трампа и Конституцию Соединенных Штатов", - заявил Шон.

При этом Кастор отметил, что в рамках процедуры импичмента "Конституция США будет проверена на прочность".

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