Коронавирус Нулевой пациент: Южноафриканский штамм коронавируса проник в Грецию

2021-02-01 14:43 49

В Греции зафиксировали первый случай инфицирования южноафриканской мутацией коронавируса, сообщает Deutsche welle.

Новый штамм Covid-19 был обнаружен у 36-летнего служителя церкви, расположенной в одном из пригородов Салоник.

Медики говорят, что эта мутация коронавируса передается намного быстрее, чем все ранее известные штаммы

В минувшее воскресенье в Греции также было зафиксировано 173 случая заражения новой мутацией коронавируса, которая изначально распространилась на территории Великобритании.

Всего с начала пандемии в Греции коронавирусом заразились 156 957 человек. 5796 пациентов с диагнозом COVID-19 умерли.

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