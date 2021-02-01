Политика Когда будут раскрыты детали законопроекта о местном референдуме в Украине

2021-02-01 13:12 70

В Верховной Раде вскоре представят проект закона о местных референдумах. Об этом в ходе согласительного совета в понедельник, 1 февраля, сообщил первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Он назвал "большим достижением" принятие закона о всеукраинском референдуме.

"На этом мы не завершаем формирование большого блока законов, касающегося прямой демократии. Буквально уже на этой неделе... максимум на следующей мы соберем очередное заседание рабочей группы по народовластию, где будет презентован первый проект уже закона о местном референдуме", - сказал он.

Презентовать документ будут представители гражданского общества, которые принимали активное участие в подготовке этого проекта.

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