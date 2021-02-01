Коронавирус Когда украинцам может понадобиться свидетельство о вакцинации: объяснение Ляшко

2021-02-01 22:00 154

Планируется, что люди, которые сделали прививки против коронавируса, смогут получить специальное свидетельство или же COVID-паспорт. Правда, справка о прививках не будет обязательной в Украине.

Зато, как пояснил главный санитарный врач Виктор Ляшко, документ смогут выдавать для путешествий в случае необходимости.

Когда может потребоваться справка о вакцинации

Ляшко объяснил, что Украина действует в рамках международного законодательства относительно COVID-паспорта.

Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение №6 к этим правилам, которое четко прописывает форму и требования к международному свидетельству о вакцинации. И пока никаких других паспортов мы не собираемся внедрять, – подчеркнул главный санитарный врач.

Он добавил, что Минздрав планирует перестроить систему здравоохранения так, что, при необходимости, двумя нажатиями на клавиатуре можно выдать нужную форму справки человеку, который будет путешествовать. Ляшко отметил, что это будет бесплатная услуга.

Однако, пока справка о вакцинации не будет обязательной в Украине, ведь сейчас есть ограниченный доступ к вакцинам. Главный санврач пояснил, что надо "разделять вопросы иммунного паспорта и международного свидетельства о вакцинации". Как сказал Ляшко, все эти вопросы рассматривают и на уровне ЕС, и на уровне ВОЗ, и в Украине.

Что известно о COVID-паспортах

- О введении документа, который будет подтверждать вакцинацию от коронавируса, уже объявили ряд стран. В частности, COVID-паспорта хотят ввести в Венгрии, Польше, Великобритании.

- Паспорт якобы должен предоставить ряд преимуществ для путешествий за границу. Так, глава украинского Минздрава также анонсировал появление таких документов в Украине. По его словам, украинцы будут иметь такие же подтверждения о прививках, как и европейцы.

- Зато главный санитарный врач Виктор Ляшко уверял, что COVID-паспорта появятся в Украине, если этого потребует Евросоюз при пересечении границы.

Известно, что вакцинация будет добровольной. Записаться на прививку можно будет тремя способами:

- у семейного врача через модуль "иммунопрофилактика",

- на специальном сайте самостоятельно,

- по телефону через Центр первичной медико-санитарной помощи.