Коронавирус За сутки в Украине подтвердилось 2394 новых случая covid-19, наиболее зараженным остается Киев

2021-02-02 08:39

За минувшие сутки в Украине коронавирусом заболели 2394 человека. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов , за 24 часа госпитализировано - 833 человека; летальных случаев – 156; выздоровело – 11 457 человек; осуществлено тестирований за сутки – 31 620 (в частности методом ПЦР – 16 589, методом ИФА – 15 031).

С начала пандемии (примерно год назад) в Украине: заболело - 1 223 879 человек; выздоровело - 1 035 372 человека; летальных исходов – 22 924; проведено ПЦР-тестирований – 6 274 464.

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