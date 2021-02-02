Политика видео Нелегкая работа депутата: Беленюка поймали на интересном занятии в Верховной Раде

2021-02-02 16:05

Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Жан Беленюк на заседании Верховной Рады во вторник, 2 февраля, во время обсуждения и голосования откровенно скучал.

Соответствующие кадры в парламенте сделал фотокорреспондент "Апострофа".

Во время обсуждения и голосования за проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования, Беленюк сидел с опущенной головой и со скучающим видом тер глаза. Он также почесывал голову и снимал соринки со своей одежды.

При этом он все же отдал свой голос за законопроект. Хотя судя по видео, он чуть не уснул.

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