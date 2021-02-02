Политика США "поставили" перед Украиной несколько задач

2021-02-02 20:00

 

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Украине необходимо достичь прогресса в борьбе с коррупцией и реализации верховенства права.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на Госдеп.

В беседе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой госсекретарь также обратил внимание на необходимость проведения экономических реформ.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность для Украины сохранения прогресса в борьбе с коррупцией, обеспечения верховенства права и экономических реформ, которые укрепят украинские институты и обеспечат светлое и процветающее будущее для всех украинцев», - говорится в сообщении.

По словам госсекретаря, Украину поддерживают и Демократическая, и Республиканская партии США. Энтони Блинкен подчеркнул, что США отмечают приоритет суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины.

Государственный секретарь США пообещал экономическую и военную помощь Штатов Украине.

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