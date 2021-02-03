В Украине быстро растет число новых случаев инфицирования Covid-19 - ситуация по областям

В Украине за минувшие сутки выявили 3 285 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что почти на тысячу больше вчерашнего показателя.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.
Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, за прошедшие сутки госпитализировали – 2 159 человек, летальных случаев – 165, выздоровели – 10 101 человек.
Общее количество инфицированных за время пандемии уже составило 1 227 164 человек. Более 23 тысяч зараженных умерли. При этом выздоровели – 1 045 473 граждан.
Число новых случаев заражжения в областях:
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире