Коронавирус В Украине быстро растет число новых случаев инфицирования Covid-19 - ситуация по областям

2021-02-03 13:42

В Украине за минувшие сутки выявили 3 285 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что почти на тысячу больше вчерашнего показателя.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, за прошедшие сутки госпитализировали – 2 159 человек, летальных случаев – 165, выздоровели – 10 101 человек.

Общее количество инфицированных за время пандемии уже составило 1 227 164 человек. Более 23 тысяч зараженных умерли. При этом выздоровели – 1 045 473 граждан.

Число новых случаев заражжения в областях:

  • Винницкая область - 192
  • Волынская область - 94
  • Днепропетровская область - 122
  • Донецкая область - 102
  • Житомирская область - 62
  • Закарпатская область - 129
  • Запорожская область - 211
  • Ивано-Франковская область – 298
  • Киев - 330
  • Киевская область - 164
  • Кировоградская область - 40
  • Луганская область - 61
  • Львовская область - 182
  • Николаевская область - 65
  • Одесская область - 177
  • Полтавская область - 192
  • Ровенская область - 101
  • Сумская область - 74
  • Тернопольская область - 120
  • Харьковская область - 230
  • Херсонская область - 23
  • Хмельницкая область - 0
  • Черкасская область - 98
  • Черновицкая область - 165
  • Черниговская область - 53

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