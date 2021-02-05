Политика Джо Байден отменяет указы Трампа, чтобы искоренить моральный и национальный позор

2021-02-05 09:39

Президент США Джо Байден подписал три указа, касающиеся миграционной политики государства, которыми отменил законодательные акты своего предшественника Дональда Трампа.

Первым указом Байден отменил политику, по которой мигрантов разлучали с детьми на время рассмотрения уголовных дел за незаконное пресечение границы.

Согласно второму документу, президент инициировал создание группы, которая будет заниматься вопросами воссоединения семей, о которых шла речь в первом указе.

"Мы будем работать над тем, чтобы искоренить моральный и национальный позор предыдущей администрации, которая буквально, а не образно, на границе вырывала детей из рук своих семей - матерей и отцов - без какого-либо плана", - объяснил Байден.

По словам нового президента Штатов, он не занимается законотворчеством - он "устраняет плохую политику", поскольку приказы его предшественника "контрпродуктивны для безопасности США".

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