Политика У Зеленского назвали реальную причину блокировки трех украинских новостных телеканалов

2021-02-03 11:43

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала применение санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZіK.

"Решение СНБО о наложении санкций на Тараса Козака и ряд телеканалов принято в соответствии со статьей 5 Закона Украины "О санкциях", постановлением Верховной Рады № 2589–VIII от 4 октября 2018 года и предложений Службы безопасности Украины. Это решение разработано в законодательном поле Украины. Ведь и раньше СНБО накладывало те или иные ограничительные меры на украинских граждан, в частности тех, которые сотрудничали с врагом на оккупированных территориях", - пишет пресс-секретарь Зеленского в Facebook.

По ее словам, блокирование телеканалов не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова. А такое решение было принято с целью защиты национальной безопасности.

"Эти телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов или освещение по крайней мере двух точек зрения. Вместо этого они превратились в инструмент пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора, нарушившего суверенитет и государственные границы Украины. Уже подтверждено финансирование этих каналов из России. Эти медиа стали одним из инструментов войны против Украины, поэтому заблокированы с целью защиты национальной безопасности", - сообщила пресс-секретарь Зеленского.

Где смотреть онлайн заблокированные украинские телеканалы 112, NewsOne и ZIK

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