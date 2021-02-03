Политика Украина потребует заблокировать каналы Медведчука в YouTube: первые подробности

2021-02-03 20:30

Министерство культуры и информационной политики Украины обратится в компанию YouTube с просьбой заблокировать каналы NewsOne, ZIK и "112 Украина" на видеохостинге в связи с введением против них санкций.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава министерства Александр Ткаченко.

По его словам, эти телеканалы - в эфирном, спутниковом или интернет-вещании - представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины.

"Конечно, YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но уверен - популярная платформа должна знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент", - отметил Ткаченко.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились данные, что телеканалы Виктора Медведчука "112", "ZIK" и "NewsOne", которые заблокировали из-за санкций, финансирует ООО "Торговый дом "Донские угли", которое ведет свою деятельность в ОРЛО.

В Национальном союзе журналистов Украины уже отреагировали на решение СНБО о блокировании каналов. Председатель союза Сергей Томиленко в эфире Апостроф TV заявил, что он критикует не решение СНБО или мандат власти государства, а прецедент, когда в отношении украинских каналов применяются санкции, которые изначально были механизмом определенных репрессий к тем, кто не работает в украинском правовом поле.

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