Политика Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 4 февраля - повестка дня

2021-02-04 10:38

Сегодня Верховная Рада Украины начнет работу с рассмотрения во втором чтении законопроекта о финансовом лизинге. На повестке дня также проект о приватизации объектов большой приватизации и возобновление проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы.

Для второго чтения предложены проекты законов по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей и "О государственной службе".

В планах на сегодня проекты о ветеринарной медицине и благополучии животных, о системе общественного здоровья, об освобождении внутренне перемещенных лиц от негативных последствий невыполнения денежных обязательств и о детенизации производства сельскохозяйственной продукции.

Также нардепы намерены рассмотреть совершенствование законодательства в сфере градостроительной деятельности, о командировках полицейских органов государственной власти, предприятий, учреждений, организаций, заведений высшего образования со специфическими условиями обучения и присвоения специальных званий командированным и относительно предоставления помощи по частичной безработице на период карантина, установленного Кабинетом министров Украины для предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней.

Сегодня парламент должен определится относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы, компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты и по развитию телекоммуникационных сетей.

Планируется, что в зале под куполом рассмотрят и отмену электронной трудовой книги и проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины против Covid-19 и усиление ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Кроме этого, Рада определится относительно изменений в правила дорожного движения, в частности для пешеходов.

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