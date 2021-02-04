Коронавирус Может "ударить" по любому органу: врач рассказал о печальных последствиях коронавируса

2021-02-04 18:00

 

Коронавирус может вызывать в организме человека системный воспалительный процесс - он резко стимулирует активность иммунной системы, в тяжелых случаях "атака" приходится на собственные здоровые клетки.

Об этом "Апострофу" рассказал врач-инфекционист Сергей Крамарев.

"Идет тотальное поражение сосудов, в результате чего возникает поражение того или иного органа. И где оно сильнее всего, там оно и вылазит. Инфаркты бывают через один-два месяца после перенесенного ковида, инсульты могут быть. Про болезнь вы, может, уже и забыли, а последствия остаются и могут проявиться в любом органе", - отметил он.

По словам врача, чем старше человек, тем больше вероятность осложнений, поэтому через несколько месяцев после болезни есть необходимость в дополнительном обследовании.

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