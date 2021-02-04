Политика Арахамия объяснил блокировку трех телеканалов

2021-02-04 20:30

СНБО имел все необходимые основания, чтобы ввести санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что за решение о санкциях проголосовало 17 членов СНБО из 19 и это "политико-правовое решение".

"У нас война на фронте, Россия как страна-агрессор, это обозначено уже в сотнях документов, которые принимали Верховная Рада, Кабинет министров. Война происходит гибридным способом, при котором 10% – это военные действия, 90% – информационные", - подчеркнул нардеп.

Также он напомнил, что ранее Служба безопасности Украины "задержала группу лиц, которые управляли анонимными телеграм-каналами" и совершали дезинформационные атаки, получая указания и премии из Российской Федерации.

"Украинские спецслужбы предоставили достаточно информации членам СНБО, которые приняли это во внимание и ввели санкции", - подытожил Арахамия.

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