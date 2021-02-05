Коронавирус После трех дней роста в Украине снизилось число новых случаев заражения

2021-02-05 10:12

За минувшие сутки медики выявили в Украине 4 923 новых случаев заражения коронавирусом, что немного меньше вчерашнего показателя. Суточный прирост новых случаевCOVID-19 снизился после трех дней роста.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие 24 часа зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), Киеве (321) и Днепропетровской (287) областях.

"В частности, заболели 230 детей и 222 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировали – 1 885 человек, летальных случаев – 158, выздоровели – 8 185 человек", – написал Степанов в Facebook.

За время пандемии в стране заболели 1 237 169 человек, однако уже выздоровел – 1 063 591 человек.

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