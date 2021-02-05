Политика Байден определил новый принцип нацбезопасности США - благополучие среднего класса

2021-02-05 15:27

Мир должен забыть о периоде президентства Дональда Трампа и вспомнить, что США - лидер на мировой арене. Об этом Джо Байден заявил в ходе выступления в Госдепартаменте.

"Байден объявил миру, что Америка возвращается, дипломатия возвращается в центр внешней политики", - передает журнал Foreign Policy.

По мнению американских СМИ, первая внешнеполитическая речь американского лидера стала значительным упреком в адрес его предшественника. При этом Байден не уточнил, каким образом намерен исправлять ошибки Трампа в отношениях со странами Европы и других частей мира.

Также в издании отметили, что глава американского государства определил новый принцип нацбезопасности США - благополучие среднего класса.

"Самым значительным новым элементом стало внимание к рабочему классу: больше не будет четкого разделения между внешней и внутренней политикой", - уточнили в журнале.

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Нацсовет по ТВ и радиовещанию хочет закрыть еще один украинский телеканал 2021-02-05 12:15