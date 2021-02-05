Экономика Каким будет курс доллара и гривны в Украине - раскрыт прогноз Кабмина на три года

2021-02-05 14:48

В ближайшие три года курс доллара в Украине не превысит 30 гривен. Это следует из прогноза Кабмина о развития экономики.

Так, в 2024 году ожидается постепенный рост средней стоимости доллара до 28,8 грн/долл по оптимистическому сценарию и до 29,7 грн/долл - по пессимистическому.

В худшем случае, доллар превысит 30 грн в 2024 году, а в лучшем – не будет больше 29,2 грн.

"Значение курса гривны к доллару во многом зависит от ситуации с ценами на экспортные и импортные товары, а также от того, насколько привлекательной будет экономика Украины для иностранных инвесторов", - говорится в прогнозе.

В МЭРТ считают, что поддержат национальную валюту в ближайшем будущем иностранные инвестиции. Их прирост, в зависимости от сценария в 2021 году составит 0,5-2 млрд долл, а к 2024 году может достичь 5-5,5 млрд долл.

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