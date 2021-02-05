Политика У Зеленского ответили на предложение Кравчука о референдуме по Крыму и Донбассу

2021-02-05 19:30

В политсиле президента Владимира Зеленского заявили, что Украине нет необходимости выносить на референдум вопрос о временно оккупированном Крыме и отдельных районов Донбасс.

"По моему убеждению, сейчас идея (референдума.) нецелесообразна, потому что нет никакого сомнения в отношении агрессии России, аннексии Крыма – это все незаконные действия, непризнанные международным сообществом. Это все зафиксировано в резолюциях ПАСЕ, в частности. Россия имеет официальный статус стороны конфликта, действуют Женевские конвенции, Гаагские конвенции", – заявила нардеп из фракции "Слуга народа" Марина Бардина, комментируя предложение первого президента и главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука.

По ее словам, нет никаких оснований для проведения референдума, потому что в Украине "оттяпаны куски наших земель абсолютно незаконным и неправовым способом".

"В судебном порядке это могут быть десятки лет, но Украина докажет правоту своей позиции, и Россия будет вынуждена отвечать. В правовом поле правда на нашей стороне", – подытожила она.

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