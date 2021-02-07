Политика Зеленский готов трудоустроить "журналистов Медведчука" и повысить зарплаты

2021-02-07 11:30

Работники заблокированных каналов 112, NewsOne и ZIK официально получали очень низкую заработную плату - в среднем до 5 тысяч гривен.

Об этом сообщил секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, СНБО имеет полностью всю информацию по каждой компании нардепа от "ОПЗЖ" Тараса Козака, в отношении которых были введены санкции.

Данилов заверил, что все они находятся под мониторингом.

"То, что касается полутора тысяч человек, о которых было сделано заявления, что они потеряли работу... Я могу сказать, в предприятии "ТВ Выбор" в 2020 году среднее количество работающих - один человек, "Новый формат" - один человек, "Орианта" - один человек, "Телекомпания "112" - 33 человека, "Партнер ТВ" - один человек, "Лидер ТВ" - один человек. То есть, мы можем о чем угодно говорить... и у нас здесь есть средняя заработная плата в этих компаниях, и я могу сказать, что это бедные люди. Средняя заработная плата составляет 5 тысяч гривен. Если вы найдете человека, который на телевидении будет работать за 5 тысяч гривен...", - сказал секретарь СНБО.

Данилов отметил, что на совещании с президентом Владимиром Зеленским даже прозвучало предложение помочь с трудоустройством работникам заблокированных телеканалов, причем с повышением зарплаты.

"Он сказал, если там страдают люди, если им нужно сделать трудоустройства, то можем им предложить работу. И более того, можем даже увеличить на 20-25% им заработную плату, по желанию", - добавил он.

Также секретарь СНБО показал часть документов с зарплатными ведомостями работников "каналов Медведчука".

"Это средняя заработная плата на телекомпаниях, которые принадлежат господину Козаку. В год получали 60 тысяч гривен, 76 тысяч гривен, 50 тысяч гривен... Нужно разделить все эти цифры на 12, и получите среднюю заработную плату (в месяц)", - объяснил Данилов.

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