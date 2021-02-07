Коронавирус Украину ждет два сценария развития эпидемии коронавируса: инфекционист рассказал детали

2021-02-07 14:30

Эпидемия коронавируса в Украине может развиваться по двум сценариям – или же пойти на спад с весны или усилиться из-за новых штаммов инфекции.

Об этом рассказал врач-инфекционист крупнейшего ковидного госпиталя Украины Евгений Дубровский. Однако, по его словам, если действительно переболела половина населения – ничего страшного уже не случится.

"Мнения разделились на два лагеря. Одни считают, что из-за мутаций вируса и непонятного ответ нашей иммунной системы на них – худшее впереди. Мол, Украину может ожидать то, что сейчас происходит в Великобритании или в Штатах. Вторая позиция, что самое страшное позади, переломный момент был в ноябре-декабре", – уточнил он.

По его словам, если действительно переболела половина населения – ничего страшного уже не случится, поскольку не доказано повторное инфицирование новыми штаммами. Мол, даже британские ученые отмечали, что мутировавший вирус может легче передаваться, но он не вызывает больше смертельных случаев или повторных заболеваний.

"Мутации вируса не направлены на то, чтобы он стал более злым или жестоким. Чтобы выжить, ему наоборот стоит ослабевать. По аналогии, например, герпесвирусы, вирус гепатита С и ВИЧ работают так, чтобы как можно дольше жить в организме человека. Думаю, самое страшное в Украине уже позади. Но посмотрим", – подытожил он.

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