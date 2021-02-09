Политика Скандал с Трампом и захват Капитолия обошелся США в 519 миллионов долларов

2021-02-09 13:15

Заявления бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификациях во время выборов, рассмотрение соответствующих исков, а также беспорядки на территории Капитолия, произошедшие шестого января, обошлись американским налогоплательщикам в 519 миллионов долларов.

Как сообщает The Washington Post, более 480 миллионов долларов было потрачено на развертывание бойцов Национальной гвардии в Вашингтоне до середины марта на фоне опасений новых беспорядков. Еще около 28 миллионов штаты направили на мероприятия по обеспечению безопасности в преддверии инаугурации Джо Байдена. Расходы включали также судебные пошлины по десяткам исков, усиление охраны членов избирательных комиссий, восстановительные работы после штурма Капитолия.

Также не исключено, что финансовые последствия январских событий могут оказаться гораздо выше указанных сумм.

Напомним, в начале января, перед утверждением победы Джо Байдена на выборах президента США в Вашингтон стянулись сторонники Дональда Трампа. Они двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание Капитолия. Для подавления беспорядков были привлечены бойцы спецназа ФБР и Национальной гвардии. Жертвами беспорядков стали пять человек.

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