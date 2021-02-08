Политика Президент Литвы обнародовал в Twitter свое обращение к официальному Киеву

2021-02-08 13:12

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал власть Украины продолжать путь на присоединение к Евросоюзу и НАТО. Глава державы свое обращение по случаю второй годовщины принятия изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса на членство в ЕС и НАТО написал в Twitter.

"Два года назад украинский парламент проголосовал за внесение изменений в Конституцию, указав стратегическими целями присоединение к ЕС и НАТО. Это историческое решение закрепило геополитический выбор Украины", - подчеркнул Науседа.

По его словам, Литва в этом стремлении поддерживает Украину.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о синхронизации с ЕС. Он надеется, что грядущий саммит Восточного партнерства станет действительно амбициозным и результативным.

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