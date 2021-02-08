Политика Кравчук заявил, что на провокации сепаратистов Донбасса пора уже отвечать огнем

2021-02-08 15:11

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что на действия сепаратистов на Донбассе нужно отвечать зеркально.

«Если мы посмотрим на последние события, то они очевидны. Вчера и сегодня убивают наших солдат, стреляют, причем уже из 120-мм минометов, то есть нарушают все возможные и невозможные договоренности. Я скажу свое мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это, провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же», — сказал Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

Он отметил, что провокаций от боевиков становится больше, они приводят к боевым потерям и поэтому нет смысла уже различать, что из них является провокациями, которые достойны ответа.

«Не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят. Они используют любые возможности, чтобы провокации превращать в реалии. То есть обвинять Украину, требовать от Украины и стрелять в солдат Украины. Почему мы должны наблюдать и делать вид, что этого не происходит? Должна быть соответствующая жесткая реакция во всем, иначе они будут понимать, что наши уступки — это признак нашей слабости», — добавил он.

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