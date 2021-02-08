Коронавирус Рубан рассказал, кому категорически нельзя делать COVID-прививку

2021-02-08 18:00

Вакцинацию категорически нельзя проводить при аутоиммунных заболеваниях у человека.

Об этом заявил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире канала «Украина 24».

Он отметил, что перед вакцинацией необходимо провести медицинский осмотр, поскольку коронавирус – это и иммунологическое заболевание.

«Это обычный медицинский осмотр человека, измерения температуры, определение статуса человека. Вакцинировать нужно здорового человека без каких-либо осложнений — инфекционных ли инфекционных патологий», — сказал Олег Рубан.

Эпидемиолог отметил, что существует много точек зрения и инфекционистов, и иммунологов, и эпидемиологов по проведению правильной вакцинации.

«Прежде всего, обязательно нужен медицинский осмотр перед вакцинацией. Во-вторых, иммунный статус человека. Потому что COVID-19 является не только инфекционным, но и иммунологическим заболеванием и несет иммунологические риски для человека», - рассказал Олег Рубан.

Эпидемиолог подчеркнул, что в случае, если человек имеет поражения иммунной системы, вакцинацию проводить нельзя.

«Если человек болел, имеет антитела, имеет аутоиммунные заболевания, поражения иммунной системы — проводить вакцинацию категорически нельзя. Но сегодня этой коммуникации еще нет. Поэтому граждане, которые переболели или имеют антитела, по моему личному мнению как врача-эпидемиолога, вакцинироваться не должны», - акцентировал Олег Рубан.

Напомним, 31% украинцев согласны сделать прививку от коронавируса, однако они будут учитывать страну происхождения вакцины. Согласно данным экспресс-опроса «Оценка последних новостей. Отношение к вакцинации от Covid-19», проведенных Нью Имидж Маркетинг групп, 29% граждан не согласны вакцинироваться ни при каких условиях. В свою очередь, 23% отложат свое решение «на потом». Стоимость вакцины важна для 14 % украинцев - они сделают прививку только тогда, когда она будет бесплатной. А 3% категорично не будут прививаться.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире